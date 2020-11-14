Россиянам раскрыли способы изготовления дубликата ключа без подлинника

Россиянам раскрыли способы изготовления дубликата ключа без его подлинника. Об этом рассказал РИА Новости консультант мастерской по изготовлению ключей «Эксперт Лок» Александр Кузин.

По его словам, изготовление ключа без образца предусмотрено заводом-изготовителем.

Кузин рассказал, что в комплекте с новым механическим устройством часто идет карта с кодом ключа, по которой мастер может «нарезать» его копии. «Однако не все производители предоставляют подобную возможность, в таком случае при утере ключа можно прибегнуть к его воссозданию по замку», — предупредил эксперт.

Также есть возможность изготовить копию по коду на корпусе замка, отметил он. Если такой код не нанесен, можно разобрать замок и сделать ключ под него. Помимо этого, при желании можно поменять секретность замка, чтобы старый ключ не подходил в случае, если его украли.

Ранее сообщалось о жителе Ставрополя, который два года заходил в свою квартиру через окно и исправился ради женщины. Россиянин потерял ключи, но не сменил замок — он предпочел приставить к окну лестницу и всякий раз пользовался ею для входа и выхода из квартиры. Спасатели вскрыли дверной замок квартиры, когда к мужчине в гости пришла женщина.