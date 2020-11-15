Раскрыты подробности состояния соведущего «Вечернего Урганта»

Менеджер соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева Анна Тригуб раскрыла подробности его состояния. Деталями она поделилась с «Пятым каналом» в воскресенье, 15 ноября.

По словам Тригуб, опасность для жизни телеведущего уже миновала и в настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Кроме того, менеджер уточнила, что тест Хрусталева на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее 15 ноября сообщалось, что Хрусталева выписали из больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга. Теперь он находится дома у своей матери в Репино.

В реанимацию медучреждения телеведущий попал после того, как ему стало плохо в такси. Врачам пришлось ввести его в искусственную кому. При этом ряд СМИ сообщал, что больница, куда доставили Хрусталева, в настоящее время принимает пациентов с коронавирусом.