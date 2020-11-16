«Билайн» сделал интернет в московском метро бесплатным

Теперь мобильный интернет для клиентов «Билайна» в московском метро стал бесплатным и безлимитным. Подключение к акции автоматическое и не требует никаких дополнительных действий от клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

На сегодняшний день мобильная связь стала быстрее и стабильнее на 179 из 218 подземных станций, что составляет 80 процентов от общего их количества, и на большей части прилегающих к ним тоннелей. В планах компании до конца текущего года обеспечить непрерывную связь на всех станциях, тоннелях и переходах.

Для того, чтобы улучшить покрытие мобильной связью внутри метрополитена, «Билайн» уже построил почти 900 новых базовых станций. В результате средние скорости мобильного интернета Билайн уже выросли до 16,5 мегабита в секунду, а максимальные могут достигать 100 мегабит в секунду. Их достаточно для того, чтобы загружать фильмы или постить контент в соцсетях. В ежедневном режиме ведется мониторинг и оптимизация сети для дальнейшего улучшения качества связи и доступности мобильных сервисов в московском метро.

По данным Билайн.Аналитика количество абонентов «Билайн» — активных пользователей 4G в метро выросло в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Только в сентябре 2020 года абоненты Билайн использовали в 2 раза больше мобильного интернета во время поездок, чем в прошлом году. А среднемесячный трафик на одного абонента увеличился на 132 процента.

«Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы стремимся предоставить доступный и непрерывный сервис на всем пути их следования по городу в течение дня. Метро — ключевая транспортная инфраструктура города и ежедневно им пользуются миллионы москвичей. Чтобы они могли полноценно использовать свой смартфон в дороге, мы в рекордные для компании сроки обеспечили устойчивое покрытия 4G на большинстве станций и тоннелей. Безлимитный трафик поможет каждому клиенту по достоинству оценить новое качество связи и лично проверить нашу работу», — рассказал директор Московского региона «Билайна» Дмитрий Машин.