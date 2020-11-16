В Подмосковье увеличат количество коек для пациентов с COVID-19

К декабрю в Московской области увеличат число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в понедельник, 16 ноября.

«Мы создаем дополнительные мощности, но в ближайшее время создавать их прекратим. Мы остановимся на 19 тысячах коек. А дальше наша задача — не превышать этот порог», — сказал Воробьев.

Часть из них должны находиться в резерве, утончил глава региона.

Он добавил, что на сегодняшний день общее количество свободных коек в области колеблется от 20 до 25 процентов.

За последние сутки в регионе выявили 810 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 24 580 случаев коронавирусной инфекцией.