Российский музыкант Николай Носков выступит в Москве с программой «Живой». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 19 ноября на площадке «ГлавClub Green Concert». Билеты доступны на сайте клуба.

Год назад заслуженный артист России вернулся на музыкальную сцену после продолжительной болезни. Над новым шоу артист и его команда работали больше года. В нем прозвучат такие хиты, как «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «А на меньшее я не согласен». В качестве приглашенного гостя выступит певица Наргиз.

Николай Носков является пятикратным обладатель премий «Золотой граммофон». Он был участником коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай».