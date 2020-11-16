Армия США получит «убийцу» российской «Арматы»

Армия США планирует вооружиться семейством беспилотных боевых машин Robotic Combat Vehicle (RCV), пишет Breaking Defense.

Согласно изданию, соответствующая линейка должна включать роботов от легкой машины-разведчика, вооруженного одной противотанковой ракетой, до 30-тонного беспилотного танка, «такого же прочного, как 70-тонный M1 Abrams». 10-тонные машины, занимающие промежуточное положение между двумя вышеперечисленными, должны получить пулемет, ракетное вооружение и 30-миллиметровую пушку.

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Popular Mechanics пишет, что тяжелые машины RCV будут способны «убивать» российские и китайские танки, в частности, Т-14 «Армата» и Type 99. «Машины будут выполнять одни из самых опасных задач солдат», — отмечает издание.

В июле немецкий концерн Rheinmetall выложил в Twitter ролик с, вероятно, британским боевым танком Challenger 2, получившим новые броню и пушку. Агентство Defence Express, ссылаясь на разработчиков, назвало показанное Германией оружие «убийцей» российского танка Т-14 «Армата».

В феврале американская компания Bell выпустила в Twitter рекламный ролик, в котором вертолет 360 Invictus «убивает» перспективные российские боевые машины Т-14 и Т-15 платформы «Армата».