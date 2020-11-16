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Верная собака прыгнула на акулу ради защиты хозяина

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Фото: @b2badventures / Storyful

В Австралии собака бросилась на акулу ради защиты хозяина, к которому та подплыла. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Unilad.

Рыболов Джек Стрикленд (Jack Strickland) удил рыбу на частном острове Хаггерстоунс, расположенном у берегов австралийского штата Квинсленд. Когда на мелководье возле него появилась небольшая акула, в воду тут же прыгнула его верная собака по кличке Тилли.

Хотя по размеру пес почти не отличался от рыбы, ему удалось ее напугать. Акула развернулась и уплыла от берега.

В 2019 году сообщалось, что в американском штате Калифорния собака напала на акулу, чтобы защитить хозяина. Когда рыба вцепилась в ногу человека, пес укусил ее за жабры, а затем схватил за хвост.

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