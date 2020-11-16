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Воробьев рассказал о проверке соблюдения протоколов лечения COVID-19

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Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья

Специальные медицинские бригады следят за соблюдением в больницах
правильных протоколов лечения пациентов с коронавирусом, рассказал
губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в понедельник, 16 ноября.

По его словам, специальные бригады выезжают в различные красные зоны, «чтобы убедиться в правильности протокола лечения».

«На прошлой неделе мы все обращали внимание на недопустимость принятия антибиотиков без назначения врача. (...) Прошу очень внимательно следить за протоколами», — сказал он.

Ранее в понедельник губернатор рассказал, что до 1 декабря в области разденут 19 тысяч коек для пациентов с COVID-19.

За последние сутки в Подмосковье выявили 810 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заражение подтвердилось у 97 467 жителей.

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