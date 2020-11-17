Эрдоган не нашел времени для встречи с Помпео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не нашел времени для встречи с госсекретарем США Майком Помпео, прибывшим с визитом в эту страну. Об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента, передает РИА Новости.

«Не получилось, в конечном счете, потому, что расписание президента Эрдогана изменилось и не смогло уложиться в параметры, которые мы заложили в основу визита госсекретаря», — сказал дипломат, подчеркнув, что и Помпео, и турецкие официальные лица хотели бы, чтобы встреча состоялась.

Отвечая на вопросы о том, что турецкая сторона могла на что-то обидеться, дипломат заявил, что дело в расписании Эрдогана. «Не думаю, что власти Турции... чувствуют, что их оттолкнули», — добавил он.

Представитель госдепа также признал наличие разногласий между Вашингтоном и Анкарой, касаемых взглядов на ситуацию в целом ряде регионов, включая Восточное Средиземноморье, Ливию и Сирию.

Кризис в отношениях Турции и США возник после начала поставок Анкаре новейших российских систем ПВО С-400, из-за чего Вашингтон не раз грозил санкциями в адрес Турции. По мнению Вашингтона, использование С-400 Анкарой попадают под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).