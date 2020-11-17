Новое кладбище оставило жителей российского города без газа

Власти Хабаровска решили перераспределить средства, выделенные на газификацию одного из районов города, и купили на них участок для нового кладбища. Из-за неожиданных изменений россияне фактически остались без газа, сообщает издание «DVHAB».

Изначально местная администрация хотела подключить газ в жилых домах, которые находятся недалеко от предприятия по производству лекарственных препаратов «Дальхимфарм». Для этой цели в конце 2019 года из бюджета выделили 5,7 миллиона рублей, но спустя время работы так и не начались. Как сообщают в городской думе, планы поменялись весной 2020 года. По словам чиновников, тогда «возникла острая необходимость» покупки участка под кладбище, ради чего план расходов бюджета был изменен.

Журналисты выяснили, что городские власти в два раза расширили территорию Матвеевского кладбища в июле 2020-го и приобрели для этого участок площадью более 60 гектаров за 122 миллиона рублей. Позже представители администрации заявили, что его обустройство завершится к 2022 году. В издании предполагают, что в сложившейся ситуации жителям будет сложно добиться газификации, так как на данный момент в проекте бюджета до 2023 года такая статья расходов не прописана.

В сентябре 2020 года жители села Париж Челябинской области пожаловались губернатору Алексею Текслеру на местную администрацию. Оказалось, что чиновники планировали провести россиянам газ, но не выполнили обещания. По словам одной из активисток, жители села на протяжении нескольких лет сдавали деньги на газификацию, но в итоге коммунальщики оборудовали только несколько улиц. Женщина отметила, что глава поселения объяснил ситуацию отсутствием необходимых документов.

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