Белоруссия расширит санкционные списки в отношении Евросоюза и Канады

Белоруссия расширит санкционные списки в отношении Канады и каждой из стран Евросоюза. Об этом заявил МИД республики, передает «Интерфакс — Запад».

«Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран», — сказано в сообщении министерства. Списки пока не будут публиковаться «в рамках дипломатической корректности».

МИД назвал исторической ошибкой европейской бюрократии «одностороннее агрессивное сужение поля для диалога» с Белоруссией и пообещал ответ «на каждый новый деструктивный шаг».

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«Ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны», — заявили в Минске.

6 ноября ЕС ввел санкции против ряда белорусских официальных лиц, в том числе президента Александра Лукашенко. Европа считает его ответственным за репрессии до и после президентских выборов.

13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью задержанного в Минске Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции.

Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Возбуждено уголовное дело о попытках захвата власти в связи с созданием оппозицией Координационного совета.