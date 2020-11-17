Белоруссия расширит санкционные списки в отношении Евросоюза и Канады

Белоруссия расширит санкционные списки в отношении Канады и каждой из стран Евросоюза. Об этом заявил МИД республики, передает «Интерфакс — Запад».
«Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран», — сказано в сообщении министерства. Списки пока не будут публиковаться «в рамках дипломатической корректности».
МИД назвал исторической ошибкой европейской бюрократии «одностороннее агрессивное сужение поля для диалога» с Белоруссией и пообещал ответ «на каждый новый деструктивный шаг».
«Ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны», — заявили в Минске.
6 ноября ЕС ввел санкции против ряда белорусских официальных лиц, в том числе президента Александра Лукашенко. Европа считает его ответственным за репрессии до и после президентских выборов.
13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью задержанного в Минске Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции.
Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Возбуждено уголовное дело о попытках захвата власти в связи с созданием оппозицией Координационного совета.