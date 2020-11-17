Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты

Российская пародистка Елена Воробей попросила дать деятелям культуры льготы на продукты в беседе с телеканалом «Звезда».

По ее словам, в условиях пандемии коронавируса артистам пришлось столкнуться с серьезными трудностями, о которых большинство зрителей не подозревают.

Воробей отметила, что у многих ее коллег есть долги и ипотека. Кроме того, они должны помогать родителям и содержать семьи. «У тех, кто раздражается по поводу жалоб артистов, присутствует ложное мнение, что мы небожители, что мы не платим за коммуналку, что нам продукты бесплатно дают в магазине, что мы не платим за лекарства, что мы не болеем», — сказала она.

Артистка также добавила, что работать на четверть зала невозможно, поскольку статьи расходов огромны, и покрыть затраты на выступление не удастся.

В мае Елена Воробей пожаловалась на то, что из-за введенных в связи с коронавирусом запретов она перестала зарабатывать, как и многие другие артисты. «На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая», — отметила она. По словам Воробей, ситуация более благоприятная у тех, кто является театральным артистом, так как им полагаются выплаты, а «самозанятым и ИП-шникам (индивидуальным предпринимателям. — прим. «Ленты.ру») — не полагается ничего».