Во Франции объявили войну компании богатейшего человека мира

Французские политики, деятели культуры, защитники природы и предприятия сферы торговли объявили войну компании Amazon, которой управляет богатейший человек мира Джефф Безос. Они создали петицию «Рождество без Amazon», призывая граждан отказаться от товаров интернет-гиганта, пишет Le Figaro.

Авторы петиции требуют от властей жестче регулировать деятельность Amazon, а французов просят покупать подарки на Рождество в местных магазинах. Среди подписавших — мэр Парижа Анн Идальго, бывший министр экологии Дельфин Бато, режиссер Сириль Дион, шансонье Франсуа Морель и другие. Среди движений и организаций — France Nature Environnement, Greenpeace и Конфедерация торговцев Франции.

В петиции говорится о необходимости запретить онлайн-гиганту открывать новые склады, а также принять законы, «которые прекратят недобросовестную конкуренцию и дисбаланс в налоговом обложении между онлайн- и обычными магазинами».

Ранее Еврокомиссия заявила, что Amazon нарушала антимонопольное законодательство, используя данные независимых продавцов тех же товаров, что есть в ее ассортименте. В частности, собирались сведения о цене, объеме продаж и количестве покупателей.