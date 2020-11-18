Ведущий рассказал об унизительном проигрыше в шахматы восьмилетнему школьнику

Ведущий британского утреннего шоу BBC Breakfast Дэн Уокер (Dan Walker) вспомнил один из унизительных моментов, когда потерпел поражение от школьника в быстрые шахматы. Об этом сообщает Daily Star.

Авторы программы обсуждали влияние нового сериала про шахматы «Ход королевы» на популярность древней настольной игры. Уокер рассказал, что однажды позорно проиграл восьмилетнему ребенку. При этом журналист считал себя неплохим игроком: более того, он обучал мастерству собственных детей. Однако мужчина разубедился в своих способностях после одной игры со школьником.

«Его отец блестяще играл в шахматы, поэтому он хорошо обучил своего паренька. Тот пригласил меня на партию в быстрые шахматы, и она закончилась менее чем за минуту! Это был один из крайне унизительных моментов», — вспомнил Уокер. Он добавил, что после одного из неверных ходов школьник посмеялся над ним.

По словам ведущего, неудача во время игры со школьником оставила след в его психике. Теперь, когда мужчина играет с другими людьми и допускает неверные ходы, он вспоминает смех восьмилетнего ребенка.

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