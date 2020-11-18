В центре Гамалеи рассказали о влиянии новой мутации коронавируса на вакцину

Новая мутация коронавируса не повлияет на эффективность вакцины. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, мутаций в S-белке было много, но ни одна из них не закрепилась, кроме исходной. Об этом он рассказал «Интерфаксу» в среду, 18 ноября.

Гинцбург подчеркнул, что изучение новой мутации представляет чисто научный интерес, тогда как на практике он не влияет ни на вакцину, ни на способы лечения.

Он отметил, что «в S-белке выявляется с пяток мутаций после одного пробега РНК-полимеразы», однако на свойство вируса они не влияют. «Пока что никаких данных про это не существует», — заключил Гинцбург.

Ранее директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов также заявил, что мутации нового коронавируса, обнаруженные в разных регионах России, не влияют на его патогенность и не провоцируют более тяжелое течение заболевания.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об обнаружении в Сибири нового варианта коронавирусной инфекции с мутациями. Она указала, что полученные данные позволяют сделать предположение о формировании нового варианта инфекции, однако позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что своего варианта коронавируса в Сибири нет — только мутации.