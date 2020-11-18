К отказавшемуся от идеи главы Чечни бизнесмену отправился помощник Кадырова

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев отправился в город Курчалой после сообщений об отказе заменить изображения персонажей Marvel в детском центре на чеченских героев. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

Представитель детского центра, бизнесмен Руслан Садыков опроверг информацию о том, что является инвестором проекта, как об этом писали СМИ. По его словам, объект строился на средства Фонда имени Ахмата Кадырова. Он также сообщил, что ему позвонил репортер и спросил, будет ли среди сказочных героев фотография главы Чечни. Представитель детского центра ответил, что изображения Рамзана Кадырова среди сказочных героев не будет, а для него найдут более достойное место.

Дудаев заявил, что властям Чечни не привыкать к такого рода приемам желтой прессы, которая «в погоне за хайпом готова публиковать откровенную ложь». Он также отметил, что в контексте позитивной новости о правильной идее Кадырова о себе напомнили недруги Чечни.

Ранее глава Чечни провел инспекцию нового жилого комплекса в Курчалое и поручил заменить изображения персонажей киновселенной Marvel в детском игровом центре историческими чеченскими героями. В частности, на стенах детского центра были нарисованы Тор, Капитан Америка, Человек-паук и Железный человек.

Руководство детского игрового центра говорило об отказе от этой идеи. «Вместо героев Marvel у нас есть много персонажей из национальных сказок, легенд, я получил из министерства культуры. А фотографии нашего главы республики, наших героев — это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно», — сказали в центре.