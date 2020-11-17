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Кадыров поручил заменить персонажей Marvel в детском центре на чеченских героев

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Кадр видео: «ВКонтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил заменить изображения персонажей киновселенной Marvel в детском игровом центре историческими чеченскими героями. Он заявил об этом в ходе инспекции нового жилого комплекса в городе Курчалой, видеозапись опубликована на его странице во «ВКонтакте».

Кадыров раскритиковал изображения супергероев на стенах.

«Это же фантазия, а у нас есть настоящие герои — в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — сказал Кадыров.

На стенах были изображены персонажи «Мстителей», снятых по мотивам комиксов Marvel. В частности, на стенах детского центра были нарисованы Тор, Капитан Америка, Человек-паук и Железный Человек.

16 ноября сообщалось, что сын Кадырова Ахмат прошел древний ритуал и стал мужчиной. По словам Кадырова, этот ритуал совершается, когда молодому человеку исполняется 15 лет. Ключевым моментом является церемония завязывания пояса с кинжалом и вручение папахи.

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