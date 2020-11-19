Студент-медик по прозвищу Гестапо оказался лидером банды подростков

В Санкт-Петербурге полиция задержала студента-первокурсника Медицинского колледжа имени Бехтерева, которого подозревают в организации разбойных нападений на дворников-мигрантов. Об этом сообщает «Фонтанка».

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) считают, что 16-летний студент стоит за организацией серии разбойных нападений в Петербурге. Об этом стало известно от ранее задержанных сообщников, которым он был известен в интернете под псевдонимом Гестапо. Задержанный предложил встретиться 12 ноября у станции метро «Кировский завод» и совершить нападения на иностранных граждан. Однако сам на встречу не явился.

Несмотря на отсутствие лидера, сообщники довели задуманное до конца, избив и ограбив с помощью газовых баллончиков нескольких человек. Также подростки рассказали о других подобных преступлениях.

Ранее 19 ноября региональное управление СКР сообщило о преступлении, произошедшем 22 октября, когда трое подростков возле одного из домов по Трамвайному проспекту напали на четырех граждан Таджикистана, применив газовые баллончики. Избив мужчин, подростки скрылись. Вскоре подозреваемых задержали.

В ходе обысков следователи изъяли пневматический пистолет, нож, маску с прорезями для глаз, мобильные телефоны, ноутбук, системный блок, на котором среди удаленных файлов имеются файлы с нацистской символикой, сигнальное устройство и пустые гильзы к нему.

СКР расследует уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное по мотивам расовой и национальной вражды») и статье 162 УК РФ («Разбой»).