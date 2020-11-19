Взявшая интервью у Путина ведущая уехала из Нью-Йорка из-за «ненависти к белым»

Американская журналистка Мегин Келли (Megyn Kelly) заявила, что решила уехать из Нью-Йорка вместе с семьей, так как столкнулась с признаками «ненависти к белым» и заметила, насколько хуже стало жить в мегаполисе из-за последствий пандемии. Об этом она рассказала в эфире собственного подкаста.

Бывшая ведущая телеканалов Fox News и NBC News, которая в прошлом также взяла интервью у президента России Владимира Путина, пояснила, что вместе с супругом из города уедут ее сыновья и дочь. «После нескольких лет сопротивления этому мы все-таки покинем город», — отметила она.

Журналистка рассказала, что школы в Нью-Йорке давно имеют крайне левые убеждения, не совпадающие с ее собственными, но это ее не беспокоило, так как она общается с друзьями либеральных взглядов и сама происходит из семьи демократов. Но Келли констатировала, что в последние месяцы многие перешли к полярным взглядам.

Так, ведущая процитировала письмо, которое распространяли в школе, где учились ее сыновья. В документе говорилось, что «убийца-полицейский сидит в каждой школе, где учатся белые дети». Келли возмутило то, как родителям предлагалось поддерживать такие же убеждения.

Мегин Келли известна как интервьюер и телеведущая. В марте 2018 года она побеседовала с президентом России Владимиром Путиным. Журналистка также выступала модератором на дискуссиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В октябре 2018 года ведущая грубо высказалась в эфире о хеллоуинских костюмах. Также она упомянула о комическом театральном гриме под названием «блэкфейс», который является карикатурой на чернокожих. Несмотря на последующие извинения ведущей за свои слова, в NBC решили прервать с ней контракт.