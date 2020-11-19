Украинец с коронавирусом пожертвовал свой кислород заразившемуся сыну и умер

Житель Украины, больной коронавирусом, пожертвовал свой лимит кислорода, положенный ему на сутки, сыну. В итоге сам мужчина скончался. Об этом в Facebook написала волонтер Дана Яровая.

По ее словам, в больницах Киева не хватает кислородных концентраторов, которые применяются для лечения больных с тяжелой формой COVID-19. Из-за дефицита аппаратов каждому больному дают подышать кислородом 15 минут в день.

«Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю: за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода или уже нет», — написала Яровая.

Ранее сообщалось, что в Томске умер 28-летний российский радиоведущий. Он находился в переполненной коронавирусной больнице, откуда очевидцы присылали видео с лежащими в коридоре больными. Отмечалось, что у ведущего начались осложнения из-за сахарного диабета.