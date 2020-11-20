Более 550 школ Подмосковья оснастят компьютерной техникой до конца 2022 года, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 20 ноября.

«В школы мы поставим современные компьютеры и планшеты — то, без чего сложно представить современное образование», — отметила Каклюгина.

По ее словам, областное министерство образования регулярно обновляет технику в учебных учреждениях. До конца этого года техникой планируется оснастить 164 школы, добавила она.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил, что качество образования в регионе должно соответствовать современным стандартам, в том числе с точки зрения организации образовательного процесса.

Современная техника поступит в школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», говорится в сообщении.