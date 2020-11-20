Краска для волос потекла по лицу вспотевшего во время речи адвоката Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, высказался против предполагаемого иностранного влияния на исход президентских выборов и массовой фальсификации избирательных бюллетеней. Видео его выступления появилось на YouTube.

По информации The Guardian, во время эмоциональной речи Джулиани вспотел, и по его вискам потекли струи темной краски для волос. Появившиеся в сети кадры спровоцировали множество шуток в соцсетях.

«Эй, Рудольф Джулиани, набери мне, и я дам тебе пару бесплатных советов по правильному окрашиванию», — написал один пользователь Twitter. «Похоже, из него течет масло как из Buick 1989 года выпуска», — съязвил другой. «Рудольф Джулиани — адвокат, ради которого можно покраситься», — отметил третий, используя игру английских слов die («умереть») и dye («покраситься»).

Ранее пользователи соцсетей вспомнили, какую сумму потратил действующий глава Белого дома Дональд Трамп на свою прическу за период президентства. Известно, что только за 13 лет съемок американского телешоу The Apprentice, создателем которого является Трамп, на средства по уходу за волосами и услуги парикмахера он потратил около 70 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей).