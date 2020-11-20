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Невестка Трампа задумалась о должности сенатора

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Лара Трамп
Лара Трамп
Фото: TOM BRENNER / Reuters

Лара Трамп — супруга сына действующего президента США Дональда Трампа — изучает возможность баллотироваться на пост сенатора от штата Северная Каролина на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает Politico.

Выборы запланированы на 2022 год. Отмечается, что после того, как сенатор от Северной Каролины Ричард Берр сообщил, что не собирается переизбираться через два года, 38-летняя невестка американского лидера задумалась о возможности принять участие в выборах.

В 2020 году она занимала должность советника в избирательном штабе главы Белого дома. Во время предвыборной кампании Трампа она выступала в его поддержку перед жителями Северной Каролины.

Лара Трамп является женой Эрика Трампа — второго сына американского лидера. Они поженились 8 ноября 2014 года. Пара воспитывает двоих детей: сына — Эрика Люка и дочь — Кэролайн Дороти.

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