Невестка Трампа задумалась о должности сенатора

Лара Трамп — супруга сына действующего президента США Дональда Трампа — изучает возможность баллотироваться на пост сенатора от штата Северная Каролина на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает Politico.

Выборы запланированы на 2022 год. Отмечается, что после того, как сенатор от Северной Каролины Ричард Берр сообщил, что не собирается переизбираться через два года, 38-летняя невестка американского лидера задумалась о возможности принять участие в выборах.

В 2020 году она занимала должность советника в избирательном штабе главы Белого дома. Во время предвыборной кампании Трампа она выступала в его поддержку перед жителями Северной Каролины.

Лара Трамп является женой Эрика Трампа — второго сына американского лидера. Они поженились 8 ноября 2014 года. Пара воспитывает двоих детей: сына — Эрика Люка и дочь — Кэролайн Дороти.