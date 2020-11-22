В российском регионе решили штрафовать родителей женихов за длинные кортежи

Ингушское духовенство приняло решение штрафовать родителей жениха за нарушения правил дорожного движения в составе свадебных кортежей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В окончательной общественной резолюции указано, что в регионе выросло число ДТП с участием свадебных кортежей, повлекших за собой как телесные увечья, так и гибель людей. Теперь ответственность за кортеж с невестой, едущий к дому жениха, полностью возложена на организатора свадебного мероприятия.

В кортеже может быть не больше четырех автомобилей: в первом будут ехать мулла и старейшины, во втором — невеста с сопровождением, в третьем — молодежь, в последнем — родственники жениха. Ожидается, что пассажиры четвертой машины должны контролировать всю колонну и своим авторитетом обеспечивать дисциплину и соблюдение правил дорожного движения.

Отныне, если подобный кортеж превысит четыре автомобиля, либо его участники откроют стрельбу из боевого или охолощенного оружия, организатору грозит штраф в пользу малоимущих села в размере от 10 до 50 тысяч рублей. Кроме того, в этом случае общине села предписывается отречься от организатора кортежа.

Решение принято единогласно на сходе с участием руководства муфтията, имамов и старейшин населенных пунктов республики, уточнил муфтий Ингушетии Исса-Хаджи Хамхоев.

В сентябре сообщалось о смертельной аварии с участием свадебного кортежа на трассе Майское — Назрань в Ингушетии. Участник колонны — автомобиль Mercedes — выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2115. Погибли три человека. Позже в салоне иномарки нашли наркотики, а ее водитель скрылся с места аварии.