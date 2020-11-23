Долг перед Россией оказался под угрозой

Значительная часть долга иностранных государств и международных организаций перед Россией оказалась под угрозой невозврата, пишут «Известия». По итогам 2020 года доля проблемных кредитов может достичь 25 процентов.

Уровень потенциально невозвратных долгов — новый целевой показатель Минфина. Ведомству уже поручено снизить нынешний достаточно высокий результат. Ожидается, что к 2023 году он опустится до 23 процентов.

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Один из вариантов решения проблемы — переговоры с государствами-заемщиками о реструктуризации задолженности. При этом необходимо будет учитывать как интересы федерального бюджета, так и обязательства России — перед международными организациями и инвесторами в отечественный госдолг.

В специально подготовленном постановлении правительства говорится о необходимости запланировать в бюджете расходы на юридические услуги и потенциальные сопутствующие судебные издержки.

С начала года Россия выдала международные кредиты на общую сумму в 120 миллиардов рублей. Заемщики за этот же период вернули 107 миллиардов. Согласно планам, общий объем выданных международных кредитов должен составить по итогам года 300 миллиардов рублей.

В августе правительство расширило перечень оснований для отказа другим странам и международным институтам в кредите. Среди них теперь наличие списанных прежде в рамках международных инициатив долгов, военные конфликты на территории государства, а также действующие в отношении потенциального заемщика российские санкции.