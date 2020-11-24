Невесту пристыдили в сети за жалобу на дешевый свадебный подарок от подруги

Невеста пожаловалась на дешевый подарок, который получила на свадьбу от близкой подруги, и подверглась критике в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Жительница Брисбена, Австралия, поделилась в своем аккаунте в Facebook рассказом о том, как ее близкие друзья презентовали новобрачным набор из двух полотенец бренда Kmart общей стоимостью 10 долларов (757 рублей). По словам девушки, дешевизна подарка сильно ее расстроила и была расценена как «пощечина», поскольку пара основательно вложилась в церемонию.

«У нас с женихом была эксклюзивная свадьба: все было включено, в центре внимания были наши гости. Наши близкие друзья знали об этом и подарили нам два полотенца. Это очень задело нас, и мы не знаем, как с этим быть», — высказалась она в посте.

Пользователей сети возмутила жалоба невесты, и они пристыдили ее в комментариях. «Полотенца — отличный подарок, никого не волнует, сколько они стоят. Какой мелочный человек», «Вы должны быть благодарными за то, что они присутствовали, чтобы отпраздновать особенный для вас день, и сосредоточиться на их человеческих качествах, а не на материальных ценностях», «Я тоже живу в Брисбене, и я буду просто счастлива, если моя свадьба хотя бы состоится в августе 2021 года», — писали они.

В октябре невеста составила список роскошных подарков и решила не звать бедных гостей. Так, девушка из США разместила в соцсети запись и рассказала, что разослала список желаемых подарков всем подтвержденным гостям торжества. Когда сестра виновницы торжества сообщила, что не сможет позволить себе купить что-то из списка, невеста задумалась о том, чтобы не звать гостей с такой же проблемой.