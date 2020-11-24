Названо условие продвижения по иерархии Кадырова

Награды в Чечне имеют особый смысл и поддерживают культ первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Таким образом объяснил траты властей региона на золотые медали с бриллиантами и рубинами научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин, пишет «Кавказский узел».

Член совета Правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов также отметил важность медалей для чеченских чиновников. По его словам, каждый служащий мечтает получить такой орден, потому что это является одним из условий продвижения по иерархии, выстроенной главой Чечни Рамзаном Кадыровым — «важный элемент восхождения по чиновничьей лестнице».

По мнению Рощина, 320 тысяч рублей за награду не является завышенной ценой, учитывая ее инкрустацию. Он также назвал вероятным получателем таких медалей чеченскую элиту. «Решать, кто получит медали, будет Рамзан Кадыров», — добавил эксперт.

Ранее в ноябре стало известно, что власти Чечни объявили электронный аукцион на поставку наград имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В техническом задании сказано, что подрядчик должен изготовить 15 медалей из золота 750-й пробы. Колодки медалей выполнят в виде флага республики и инкрустируют 54 изумрудами, 36 рубинами и 18 бриллиантами. Начальная стоимость контракта составляет 9,6 миллиона рублей.

Аналогичный тендер был объявлен в июле текущего года. Власти Чечни тогда готовы были потратить 10,2 миллиона рублей на закупку 15 орденов и 15 медалей имени Ахмата-Хаджи Кадырова из золота и украшенных драгоценными камнями.