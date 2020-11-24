Родственники больной коронавирусом женщины возмутили соседку

Жительница Красноярска Моника Дюсуше возмутилась родственниками соседки, которая болеет коронавирусом. Активистка расклеила в подъезде объявления и призвала семью зараженной соблюдать режим самоизоляции. Женщина поделилась историей на своей странице в Facebook.

По словам Дюсуше, несколько дней назад она узнала, что жена одного из соседей на протяжении трех недель болеет коронавирусом и находится дома. При этом муж и дети зараженной не изолировались в квартире, а продолжили выходить на улицу без масок и перчаток.

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Дюсуше решила обратить внимание других соседей на проблему и предупредить их о возможных последствиях. Женщина расклеила по подъезду объявления, в которых рассказала о диагнозе одной из жительниц и отметила, что не знает, «насколько ответственно семья больного относится к рекомендациям Роспотребнадзора». Дюсуше попросила соседей заботиться о здоровье и сообщать другим жильцам о потенциальной опасности. Однако активистка добавила, что некоторое время спустя все объявления сорвали.

Подписчики Дюсуше обсудили проблему в комментариях. Некоторые из них похвалили женщину за неравнодушие и посчитали, что в сложившейся ситуации она поступила «наиболее корректно», а другие посоветовали написать объявление на асфальте, чтобы оно не исчезло. Однако были и те, кто не оценил идею активистки и назвал ее бессмысленной. Один из пользователей также отметил, как изменилось отношение общества к подобным историям. «Либерализация налицо. Раньше за такое могли и машину сжечь. Или сарай», — написал мужчина.

В октябре 2020 года власти в столице Индонезии Джакарте предложили маркировать дома, жители которых заразились коронавирусом. Предполагалось, что наклейки на зданиях будут информировать о состоянии больных и предупреждать граждан, если они соберутся в гости. В городской администрации заявили, что такая мера поможет бороться с распространением заболевания и снизит нагрузку на больницы, где закончились места для новых пациентов.

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