Назван идеальный для самоизоляции вид квартир

Идеальный вид квартир для самоизоляции — жилье, состоящее из двух и более изолированных комнат. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал член правления Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев.

Только такую планировку эксперт назвал подходящей для сохранения благоприятного климата в семье, поскольку у каждого человека должно быть свое личное пространство.

По словам Апрелева, раньше среди молодежи был тренд на небольшую по площади недвижимость. «По сути, покупая быстро и дешево независимость, маленькую однокомнатную квартирку либо апартаменты, все сервисы они предпочитали получать во внешнем мире», — отметил он.

Однако впоследствии, как утверждает риелтор, пандемия научила людей опираться на «психологический опыт», а не метраж. Во время «заточения полугодового» россияне осознали важность возможности уединиться, что помогает сохранить семейные отношения.

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