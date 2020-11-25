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Воробьев рассказал о доступных зимних развлечениях в Подмосковье

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Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье зимой будут работать катки, лыжные трассы, появятся маршруты на квадроциклах, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его РИАМО в среду, 25 ноября.

«Приближается Новый год, мы уже начали ставить елки и украшать города. И надеемся, что ковид не украдет у нас семейный праздник. Это в городе — тепло и сыро, а в Подмосковье будет снег», — написал Воробьев в своем Instagram.

Губернатор уточнил, что в сквере «Юбилейный» в Химках уже заработал бесплатный каток.

«А если получится снять ограничения по коронавирусу, то в "Новом Иерусалиме" и Серпухове откроются три большие выставки», — сказал глава региона.

Накануне Воробьев заявил, что региональные власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, а, наоборот, хотят ослабить уже существующие к Новому году.

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