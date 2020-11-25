Украина создала виртуальное кладбище для похороненных за рубежом украинцев

Украинский институт национальной памяти в сотрудничестве с благотворительным фондом «Героика» создали информационную систему «Виртуальный некрополь украинской эмиграции» — виртуальное кладбище для похороненных за рубежом украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Карта с базой данных позволяет простым способом и бесплатно найти информацию, которая нужна не только для понимания количества некрополей, — но и для того, чтобы ее мог структурировать и систематизировать любой государственный орган, зарубежная организация, просто украинец или гражданин другой страны», — написал он.

Ткаченко уточнил, что посетители сайта смогут бесплатно найти информацию о могиле определенного лица по имени и фамилии, по дате или месту рождения или смерти. На карте также можно посмотреть расположение могил или определенного кладбища.

На сайте содержатся биографические справки, координаты и фото могил, сведения о состоянии мест захоронения украинских художников, дипломатов и других людей.

20 ноября сообщалось, что в Нижнем Тагиле оказалось занято более 90 процентов участков для захоронений, и город фактически остался без свободных мест на кладбищах. Чтобы решить проблему, местные власти занялись поиском новых мест для захоронения умерших.