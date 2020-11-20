Российский город остался без мест на кладбищах

В Нижнем Тагиле Свердловской области оказалось занято более 90 процентов участков для захоронений, и город фактически остался без свободных мест на кладбищах. Чтобы решить проблему, местные власти занялись поиском новых мест для умерших, сообщают «Все новости».

Всего в городе и соседних поселках располагается более двух десятков кладбищ площадью 220 гектаров. Однако территории некоторых из них находятся на грани истощения. Так, почти исчерпаны ресурсы кладбищ Рогожино, Пихтовые Горы и Северное. Журналисты отмечают, что в других местах для захоронений допускают только урны с прахом. Такое положение подтверждает статистика. Как сообщили в мэрии, за 10 месяцев 2020 года в городе зарегистрировали 3739 захоронений, в то время как за весь 2019 год — 4231.

На данный момент власти занимаются поиском новых мест. Замглавы управления городским хозяйством Игорь Комаров рассказал, что Тагил будет использовать участок в районе очистных сооружений российского предприятия «Уралхимпласт».Там идет подготовка к проектированию территории. По словам Комарова, мэрия также ведет переговоры по передаче или изъятию участка в районе Старатель.

Ранее в ноябре некоторые жилые дома Хабаровска фактически остались без газа после того, как местные власти перераспределили средства, выделенные в 2019 году на газификацию района, и купили на них участок для нового кладбища. Оказалось, что планы властей поменялись весной 2020-го. Журналисты предположили, что в ближайшее время жителям будет сложно добиться газификации.

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