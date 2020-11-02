Кладбища в Белоруссии назвали бомбой замедленного действия

Современные белорусские кладбища назвали бомбой замедленного действия — через несколько десятков лет они превратятся в огромные маргинальные территории, за которыми будет некому ухаживать. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследователя некрополей, кандидата исторических наук Сергея Грунтова.
Согласно общеевропейской тенденции, захоронения разрастаются за пределами городов с конца XVIII века. Изначально так сложилось по санитарным соображениям, а затем стало нормой. В настоящее время, утверждает Грунтов, кладбища скорее считают «слишком депрессивным местом», а не облагороженным историческим памятником, поэтому и прячут их от людских глаз.
Еще одной особенностью современных некрополей историк назвал одиночные захоронения, тогда как раньше главенствующим был принцип семейности — всех родственников хоронили рядом. Теперь члены одного рода могут быть вообще погребены на разных кладбищах, что отражает постепенный уход от идеи большой семьи как таковой.
Поэтому, по словам Грунтова, из-за отсутствия такой преемственности кладбища Белоруссии уже через 50 лет или даже раньше превратятся в пустыри, ухаживать за которыми не хватит сил и ресурсов ни у коммунальных служб, ни у волонтеров. Однако эксперт добавил, что выходом из ситуации может стать интеграция захоронений в городскую среду. Подобные практики реализуют во многих европейских городах — некрополи там превращают в настоящие парки.