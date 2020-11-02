Кладбища в Белоруссии назвали бомбой замедленного действия

Современные белорусские кладбища назвали бомбой замедленного действия — через несколько десятков лет они превратятся в огромные маргинальные территории, за которыми будет некому ухаживать. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследователя некрополей, кандидата исторических наук Сергея Грунтова.

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Согласно общеевропейской тенденции, захоронения разрастаются за пределами городов с конца XVIII века. Изначально так сложилось по санитарным соображениям, а затем стало нормой. В настоящее время, утверждает Грунтов, кладбища скорее считают «слишком депрессивным местом», а не облагороженным историческим памятником, поэтому и прячут их от людских глаз.

Еще одной особенностью современных некрополей историк назвал одиночные захоронения, тогда как раньше главенствующим был принцип семейности — всех родственников хоронили рядом. Теперь члены одного рода могут быть вообще погребены на разных кладбищах, что отражает постепенный уход от идеи большой семьи как таковой.

Поэтому, по словам Грунтова, из-за отсутствия такой преемственности кладбища Белоруссии уже через 50 лет или даже раньше превратятся в пустыри, ухаживать за которыми не хватит сил и ресурсов ни у коммунальных служб, ни у волонтеров. Однако эксперт добавил, что выходом из ситуации может стать интеграция захоронений в городскую среду. Подобные практики реализуют во многих европейских городах — некрополи там превращают в настоящие парки.

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