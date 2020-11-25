Ученые поразились живучести частиц коронавируса

Ученые из Индийского технологического института Бомбея поразились живучести частиц коронавируса. Свое исследование они опубликовали в журнале Physics of Fluids.

Согласно данным специалистов, вирус может сохранять активность на различных поверхностях в течение нескольких дней. Ученые отмечают, что за несколько минут 99,9 процента жидкости из респираторных выделений испаряются, однако благодаря образующейся микроскопической пленке частицы коронавируса могут выжить. Авторы исследования также заявили, что на некоторых поверхностях, таких как полипропилен, коронавирус может сохраняться более 150 часов.

Ранее ученые Университета Женевы в Швейцарии нашли препараты, которые способны блокировать проникновение в клетки таких вирусов, как SARS-CoV-2. Эти ингибиторы в пять тысяч раз более эффективны, чем используемые сейчас средства.