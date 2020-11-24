Названо повышающее риск осложнений от коронавируса заболевание

У людей с диабетической ретинопатией в пять раз увеличивается риск интубации при заражении коронавирусом. Новый фактор, повышающий вероятность осложнений от COVID-19, называется в статье, опубликованной в журнале Diabetes Research and Clinical Practice. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В научной работе приняли участие 187 человек с диабетом, из них восемь имели диабет первого типа (инсулинозависимый). Все они были госпитализированы с COVID-19 с 12 марта по 7 апреля 2020 года. У 67 пациентов была диагностирована диабетическая ретинопатия. 26 процентов участников были интубированы, и примерно половина из них имела ретинопатию. В результате ретинопатия была связана с пятикратным повышением риска интубации.

Диабетическая ретинопатия развивается при диабете и характеризуется повреждением мелких кровеносных сосудов глаза. Среди больных диабетом первого типа распространенность ретинопатии составляет 54,6 процента, а при диабете второго типа — 30 процентов.

Ретинопатия является маркером повреждения кровеносных сосудов, которое способствует тяжелому течению COVID-19, в том числе дыхательной недостаточности.