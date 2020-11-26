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Реальное число зараженных коронавирусом в США сочли в восемь раз больше

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Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Реальное число зараженных коронавирусом в США может быть гораздо больше того, о чем заявляют власти. С таким предположением выступили в Центре по контролю и профилактике заболеваний Штатов (CDC), передает Fox News.

Уже к концу сентября число инфицированных могло достигать 53 миллионов. Это примерно в восемь раз больше числа, о котором говорили американские власти: около семи миллионов.

В CDC также сочли, что из 53 миллионов только 45 миллионов инфицированных могли быть заражены коронавирусом, а всего 2,4 миллиона — попасть в больницы. Представители сферы здравоохранения США давно предупреждали, что люди могут быть переносчиками коронавируса, даже если не замечают за собой никаких симптомов.

По последним данным, в США 12,7 миллиона зараженных коронавирусом. 262 тысячи человек погибли от осложнений, вызванных COVID-19.

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