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Уволенным из армии Германии геям выплатят денежные компенсации

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Фото: Max Kovalenko / Globallookpress.com

В правительстве Германии одобрили закон, согласно которому уволенным из армии ФРГ геям и лесбиянкам, подвергшимся дискриминации из-за ориентации, выплатят денежные компенсации, также они смогут пройти реабилитацию. Об этом стало известно Deutsche Welle.

Законопроект Министерства обороны ФРГ был принят 25 ноября.

По данным издания, каждому пострадавшему выплатят по 3000 евро (около 269 тысяч рублей). Нововведение касается не только военнослужащих бундесвера (армии ФРГ), но и тех, кто был зачислен в ряды Национальной народной армии ГДР.

На реабилитацию и денежные компенсации будут рассчитывать около тысячи людей, когда-то подвергшихся принудительному сексуальному контакту в армии, пишет издание со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Формально будут отменены все приговоры трибунала, вынесенные по статье 175 УК Германии о гомосексуальных сношениях по взаимному согласию. Отмечается, что наказания были отменены еще в 1994-м, но в армии ФРГ вплоть до 2000-х продолжали действовать приказы, которые лишали гомосексуалистов перспектив карьерного роста.

По словам заместителя официального представителя правительства ФРГ Мартины Фиц, раньше считалось, что нетрадиционные ориентации «создают угрозу поддержанию армейской дисциплины». «С сегодняшней точки зрения, такого рода дискриминация противоречит основополагающим правам человека», — заявила она.

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