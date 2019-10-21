Темнокожие американские военные-геи станцевали тверк в клубе и были избиты

Группа хорватов избила двух темнокожих американских военных, прибывших на отдых в курортный город Задар. Об этом сообщает издание Index.hr.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 октября, после того, как 24 и 25 летние американцы, являющиеся открытыми гомосексуалистами, решили исполнить тверк в ночном клубе. Видео танца появилось в социальных сетях и СМИ. Нанеся побои, нападавшие скрылись с места происшествия.

Сейчас граждане США находятся в больнице и под охраной. По факту инцидента заведено административное дело о нарушении общественного порядка, при этом дело могут переквалифицировать в уголовное.

Как рассказал один из пострадавших, на него и друга напали от восьми до десяти мужчин. «Никогда в жизни я не чувствовал себя так беспомощно. Казалось, нас не хотят отпускать живыми», — отметил он.

В конце сентября стало известно, что радикалы избили украинского военного-гея Василия Давыденко, который публично признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Как рассказал ЛГБТ-активист Виктор Пилипенко, члены националистической группировки подкараулили мужчину у дома и со словами «Думал, мы не узнаем, где ты живешь, ***** [гей]?» напали на него.

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