Президент Кении лишился сна из-за оскорблений и удалил Twitter

Президент Кении Ухуру Кениата удалил аккаунт в Twitter, так как не мог уснуть из-за оскорблений пользователей социальной сети. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что Кениата выразил раздражение из-за поведения некоторых пользователей. «Я предпочитаю поговорить с женой, поспать, а утром проснуться и пойти на работу», — объяснил глава государства свою мотивацию при удалении личного аккаунта. У него было более трех миллионов фолловеров.

Ранее сообщалось, что Twitter заблокировал запись президента США Дональда Трампа от Республиканской партии с обвинениями в попытке украсть его победу на выборах главы государства. Сообщение президента страны Twitter пометил как «вводящее в заблуждение». До этого соцсеть поступала аналогично несколько раз.

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