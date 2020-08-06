Штаб Трампа обвинил популярную социальную сеть в предвзятости

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил социальную сеть Facebook в предвзятости после того, как фрагмент интервью главы государства был удален из-за «дезинформации о коронавирусе». Об этом сообщает The Hill.

По словам заместителя руководителя предвыборной кампании Трампа Кортни Пареллы, подобные шаги являются очередным символом предвзятости Кремниевой долины в отношении президента, при котором правила навязываются только в одну сторону. Она добавила, что компании, владеющие социальными медиа, не имеют права решать, кто прав, а кто нет.

Ранее социальная сеть Facebook удалила видео Трампа, в котором президент США сообщает ложные утверждения о коронавирусе. Руководство сети обратило внимание на фрагмент интервью главы государства, в котором он заявил, будто дети практически невосприимчивы к коронавирусу.

Сервис микроблогов Twitter также удалил запись. Представитель этой соцсети Ник Пацилио написал в своем аккаунте, что твит предвыборного штаба Трампа нарушил правила о дезинформации про вирус.