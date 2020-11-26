Пуск гиперзвукового «Циркона» попал на видео

Пресс-служба Минобороны России

Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море попал на видео. Его предоставила редакции «Ленты.ру» пресс-служба Минобороны России.

Пуск «Циркона» был произведен в Белом море фрегатом ВМФ России «Адмирал Горшков». Стрельба велась по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря. В результате ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Скорость полета «Циркона» составила более 8 Махов.

В Минобороны сообщили, что закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

В октябре стало известно, что до конца 2020 года ВМФ России проведет три испытания «Циркона».