Флаг с автографом Тихановской продали почти за 10 тысяч долларов

Бело-красно-белый флаг с автографом бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской продали на электронном аукционе почти за 10 тысяч долларов. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил Telegram-канал «Страна для жизни».

Стоимость полотна составила 9,9 тысячи долларов. «Вырученные средства фонд "Страна для жизни» отправит на помощь семьям заключенных волонтеров и активистов», — сказано в сообщении.

Как писали Naviny.by, флаг был выставлен на торги 17 ноября. Начальная стоимость составляла 50 долларов.

Бело-красно-белый был государственным флагом Белоруссии в 1991-1995 годах. Затем на референдуме большинство граждан проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг БССР. Бело-красно-белая символика используется белорусскими протестующими.

Массовые протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, а жена арестованного блогера Тихановская — 10 процентов. По всей стране начались митинги, которые продолжаются четвертый месяц. Первые акции жестко разгонялись. Протестующие требуют проведения новых, честных выборов и наказания виновных в насилии над демонстрантами.

Тихановская в данный момент находится в Литве. Лукашенко утверждал, что за происходящим в Белоруссии стоит Запад.