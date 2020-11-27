Полицию Варшавы пригрозили оставить без денег за их работу

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пригрозил оставить полицию города без денег за применение силы против демонстрантов в ходе митингов из-за закона об абортах. Об этом сообщает TVN Warszawa.

«Если полиция продолжит применять силу против протестующих на улицах, то (...) я не представляю себе другого решения, как приостановить поддержку», — раскритиковал глава польской столицы работу правоохранителей. По его мнению, правящая партия «Право и справедливость» оказывает давление на руководство полиции с целью подавлять демонстрации антитеррористическими отрядами.

Закон об абортах в Польше — один из самых жестких в Европе, но в конце октября 2020 года Конституционный суд страны вынес постановление о возможности его ужесточить. В решении суда говорилось, что женщина не может сделать аборт при условии, что у плода найдены неизлечимые патологии. Аборт разрешается только в случаях, если ее изнасиловали, произошел инцест или при угрозе жизни и здоровью.

Постановление об абортах спровоцировало массовые акции протеста, в некоторых церквях срывали службы. В последнее время консервативные ценности играют все большую роль в общественной жизни Польши.

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