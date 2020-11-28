Депутаты Тайваня покидались друг в друга свиными кишками

В Тайване депутаты от оппозиции забросали свиными кишками парламентариев от правящей партии. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Политики таким образом выразили протест против открытия рынка страны для американской свинины, содержащей рактопамин — биодобавку для роста мышечной массы. Оппозиция указывала, что добавка может нести угрозу для здоровья людей, однако члены проправительственного объединения не реагировали на предупреждения.

В день, когда президент страны должен был подписать разрешительный указ, несколько депутатов пронесли в зал парламента пластиковые ведра с внутренностями, после чего содержимое ведер полетело в оппонентов, те бросили кишки обратно, и завязалась драка.

Использование рактопамина в животноводстве в настоящее время запрещено в России, Евросоюзе, на Тайване и в материковом Китае из-за опасений по поводу безопасности для животных и людей.