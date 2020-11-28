Мир
 
Последние новости
Сбер предупредил о новой уловке мошенников
Гимнастка Солдатова рассказала о пережитом аду
В МВД оценили количество нарушителей ограничений по коронавирусу среди россиян
Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом россиянам йоговское дыхание
Российский ученый усомнился в «истинной» причине пандемии коронавируса
Врач назвал способ отличить коронавирус от рака легких
МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
В России предложили запустить «наблюдающую за всей Землей» космическую станцию
США объяснили причину введения санкций против российских компаний
Новости партнеров
Прослушать новость

Депутаты Тайваня покидались друг в друга свиными кишками

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ann Wang / REUTERS

В Тайване депутаты от оппозиции забросали свиными кишками парламентариев от правящей партии. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Политики таким образом выразили протест против открытия рынка страны для американской свинины, содержащей рактопамин — биодобавку для роста мышечной массы. Оппозиция указывала, что добавка может нести угрозу для здоровья людей, однако члены проправительственного объединения не реагировали на предупреждения.

В день, когда президент страны должен был подписать разрешительный указ, несколько депутатов пронесли в зал парламента пластиковые ведра с внутренностями, после чего содержимое ведер полетело в оппонентов, те бросили кишки обратно, и завязалась драка.

Использование рактопамина в животноводстве в настоящее время запрещено в России, Евросоюзе, на Тайване и в материковом Китае из-за опасений по поводу безопасности для животных и людей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Taiwan lawmakers throw pig guts and punches
В России запретили сперму швейцарских баранов
Россия отказалась от бразильского мяса с биодобавками