В России запретили сперму швейцарских баранов

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в страну птицы и скота из Швейцарии из-за ухудшения эпизоотической обстановки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что с 22 декабря в Россию в связи со вспышкой болезни Ньюкасла запрещено импортировать живую птицу, ее мясо и инкубационное яйцо. Кроме того, запрещается ввоз кормов и кормовых добавок для птиц и бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Помимо этого, устанавливается барьер для транзита живой птицы.

В связи с блютангом запрещается ввозить племенной крупный и мелкий рогатый скот, диких, зоопарковых и цирковых животных, верблюдов. Также под запрет попала сперма быков, баранов и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота, за исключением полученных in vivo.

Болезнь Ньюкасла, или азиатская чума птиц — вирусное заболевание, неопасное для человека, но представляющее серьезную угрозу для пернатых. Блютанг (синий язык) — незаразное опасное заболевание домашнего скота.

1 декабря Россельхознадзор запретил поставки в Россию бразильской свинины и говядины из-за обнаружения в них рактопамина — биодобавок для роста мышечной массы.

18 декабря Россельхознадзор впервые с 2015 года разрешил ввоз шпрот из Прибалтики. Речь идет об одном предприятии из Латвии и одной эстонской компании.

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