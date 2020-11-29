Мощное извержение вулкана в Индонезии попало на видео

На юге Индонезии произошло извержение вулкана. Кадры происшествия опубликованы на YouTube-канале louys pasto.

Видео представляет собой нарезку из роликов, снятых жителями острова Ломблен (Лембата). На них видно, как вулкан Левотоло выбрасывает в воздух высокий столб пепла, а люди в ужасе пытаются убежать на безопасное расстояние.

Сотрудники местного вулканологического и геологического центра по смягчению последствий стихийных бедствий предупредили местных жителей о высокой активности Левотоло, передает Volcano Discovery. Ученые сообщили людям, что вулкан может продолжить мощные выбросы пепла, и порекомендовали всем покинуть территорию в радиусе четырех километров и запастись масками, а также специальным защитным оборудованием для глаз и кожи.

Информации о жертвах и разрушениях на острове, где проживают более 100 тысяч человек, пока нет.