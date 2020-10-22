Извержение вулкана на Камчатке попало на видео

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный, которое попало на видео. Происходящее зафиксировала автономная камера видеонаблюдения на пункте «Киришев». Соответствующие кадры опубликовала в YouTube геофизическая служба полуострова.

Система сейсмического мониторинга зафиксировала взрыв 22 октября в 8:22 по местному времени. По предварительной оценке, высота пеплового выброса составила около 10 километров. «Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных», — пояснили ТАСС в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Извержение произошло в соответствие с прогнозом Камчатского филиала Российского экспертного совета. Первые устойчивые признаки готовящегося извержения появились в начале октября. «Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем одновременное извержение двух соседних вулканов — Ключевского и Безымянного», — рассказал собеседник агентства.

Безымянный находится примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского, его высота составляет 2,9 тысячи метров. Он расположен в центральной части Ключевской группы вулканов. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло 15 марта 2019 года.