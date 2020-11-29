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В США усомнились в способности защитить свои интересы

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Фото: Mike Blake / Reuters

США не готовы отстаивать свои интересы и защищаться от угрозы извне — у страны не хватит на это мощностей. Такой вывод сделали журналисты издания The Daily Signal, проанализировав «Индекс военной силы США за 2021 год», опубликованный фондом «Наследие».

Так, согласно исследованию, возможности корпуса морской пехоты и военно-воздушных сил получили «посредственную» оценку, а возможности сухопутных войск оказались в разряде «слабых». Вызывают сомнения и возможности военно-морских сил обеспечить защиту США и их союзникам, считают авторы анализа.

В ближайшее время, отмечают авторы публикации, Вашингтон сделает акцент на социальные программы, а не военные нужды. Таким образом, стратегии в области национальной безопасности в полной мере осуществить не удастся.

Ранее член комитета Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил о готовности США воевать с Россией, чтобы помешать достроить газопровод «Северный поток-2». Он отметил, что такова позиция нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, а позиция избранного президента Джо Байдена пока неясна.

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