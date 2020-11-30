Россиянин 1200 раз позвонил в поликлинику и так и не смог вызвать врача

Житель Нижневартовска Антон Сунегин несколько дней пытался дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать врача 70-летней матери, но никто так и не пришел. Об этом сообщает URA.RU.

Мужчина утверждает, что совершил 1200 звонков в медучреждение — линия была все время занята. Когда же ему удалось дозвониться, врача вызвали, но он так и не навестил больную.

Сунегин спустя три дня решил пойти в поликлинику и лично выяснить, в чем дело. В регистратуре он увидел, что оператор сняла трубку с телефона и оставила лежать ее на столе. Мужчина пообещал пожаловаться на главврача поликлиники. Чтобы о ситуации узнало большее число людей, он разместил соответствующий пост в социальных сетях.

На ситуацию отреагировали в департаменте здравоохранения региона. Там рассказали, что было принято решение об усилении диспетчерской службы поликлиники №2. «Теперь в помощь основному сотруднику будет прикреплен дополнительный диспетчер для разгрузки телефонной линии», — пообещали в ведомстве и отметили, что также подключат к работе WhatsApp для оперативного приема и отработки вызовов на дом.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде местный житель с пистолетом напал на приехавших к его матери врачей скорой помощи. Выяснилось, что причиной стал отказ женщины от госпитализации после осмотра. Сын настаивал, чтобы ее забрали в больницу.