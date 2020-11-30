Украинские лоббисты решили помочь США в санкциях против «Северного потока-2»

Группа украинских лоббистов решила помочь в разработке американских санкций, которые касаются проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Речь идет о сотруднике украинской компании «Нафтогаз» Вадиме Гламаздине, который курирует вопросы, касающиеся взаимодействия с властями, а также Александре Харченко, которого издание называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны. По данным газеты, они уже не менее четырех лет «закулисно работали в Вашингтоне» для того, чтобы помешать строительству газопровода. Поддержку им оказывает американский лоббист Дэниел Вадич.

Материалы по теме Продолжают заливать Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват? Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?

Украинцы, в частности, взаимодействовали с сенатором США от штата Техас республиканцем Тедом Крузом и его коллегой, демократкой от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин.

Как отмечает газета, Гламаздин и Харченко пытались найти уязвимое место в проекте газопровода. Они привлекли к этой работе «базирующиеся в Киеве аналитические центры, специализирующиеся на энергетической сфере».

По информации издания, лоббисты в в 2018 году посчитали, что Россия не имеет судов, которые могут использоваться для укладки труб нужного диаметра. Поэтому они предположили, что наибольший эффект дадут рестрикции в отношении компаний, которые владеют такими судами-трубоукладчиками. В итоге из-за угрозы санкций США швейцарская компания Allseas прекратила соответствующие работы.

Ранее США признали неспособными остановить строительство «Северного потока-2» с помощью санкций. По словам таршего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Кати Яфимавы, несмотря на проблемы, газопровод еще можно достроить к лету 2021 года и получить все необходимые сертификаты для поставок газа.

В конце 2019 года США ввели санкции в отношении компаний, предоставляющих такие суда для проекта, в результате чего из него вышла европейская компания Allseas. У России есть собственное судно для достройки газопровода «Академик Черский», которое на текущей неделе покинуло порт Мукран (логистическую базу для проекта «Северный поток-2») и пришло в Калининград, свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.